Порошенко хочет завести «украинских Навальных»

Статистическая информация об экономическом положении страны будет беспрепятственно публиковаться.

Такое обещание озвучил министр экономики Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

"Я хочу сотрудничать с журналистами. Я хочу сотрудничать с экспертами. Это было требование журналистской среды для того чтобы определить или согласовать перечень статистической информации, которая обнародуется. Это был шаг навстречу журналистам", - уточнил министр.

"На сегодняшний день мы располагаем декадными показателями инфляции. Россия публикует еженедельные показатели инфляции. Если журналистов будут интересовать эти показатели, я не вижу, чего там прятаться", - добавил он.

Порошенко также рассказал, что хочет реализовать в сфере закупок государственных предприятий, которые находятся в сфере компетенции министра экономики, "пилотный экспериментальный проект, который докажет эффективность прозрачной системы электронных торгов".

"В качестве гарантов того, что эта система проходит прозрачно, мы стараемся привлечь к этому две части общества. Первую, для экспертной среды: это известная аудиторская компания, которая своим именем будет подтверждать прозрачность процедур. Вторую, то что будет делаться для общества: мы возьмем украинских Навальных, если хотите, журналистов, которые вызывают доверие общества, которые своим участием в обеспечении правил будут гарантировать прозрачность процедур", - отметил он.

"Когда бюрократы, чиновники пытаются проводить реформы - эти реформы обречены, поскольку система не способна реформировать сама себя. Я обещаю, что я никогда не стану бюрократом, я никогда не стану чиновником. Я человек, который утверждал, что к сожалению в Украине термин "бюрократ" или "чиновник" - почти стопроцентно означает участие в коррупционных схемах", - пообещал министр.

Украинская правда