Порошенко хочет завести «украинских Навальных»
Министр обещает, что статистическая информация об экономическом положении страны будет беспрепятственно публиковаться.
Статистическая информация об экономическом положении страны будет беспрепятственно публиковаться.
Такое обещание озвучил министр экономики Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.
"Я хочу сотрудничать с журналистами. Я хочу сотрудничать с экспертами. Это было требование журналистской среды для того чтобы определить или согласовать перечень статистической информации, которая обнародуется. Это был шаг навстречу журналистам", - уточнил министр.
"На сегодняшний день мы располагаем декадными показателями инфляции. Россия публикует еженедельные показатели инфляции. Если журналистов будут интересовать эти показатели, я не вижу, чего там прятаться", - добавил он.
Порошенко также рассказал, что хочет реализовать в сфере закупок государственных предприятий, которые находятся в сфере компетенции министра экономики, "пилотный экспериментальный проект, который докажет эффективность прозрачной системы электронных торгов".
"В качестве гарантов того, что эта система проходит прозрачно, мы стараемся привлечь к этому две части общества. Первую, для экспертной среды: это известная аудиторская компания, которая своим именем будет подтверждать прозрачность процедур. Вторую, то что будет делаться для общества: мы возьмем украинских Навальных, если хотите, журналистов, которые вызывают доверие общества, которые своим участием в обеспечении правил будут гарантировать прозрачность процедур", - отметил он.
"Когда бюрократы, чиновники пытаются проводить реформы - эти реформы обречены, поскольку система не способна реформировать сама себя. Я обещаю, что я никогда не стану бюрократом, я никогда не стану чиновником. Я человек, который утверждал, что к сожалению в Украине термин "бюрократ" или "чиновник" - почти стопроцентно означает участие в коррупционных схемах", - пообещал министр.