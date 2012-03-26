29-31 марта в Киеве, в Национальном центре делового и культурного сотрудничества „Украинский дом” (ул. Крещатик, 2), начинает работу XXI Международная выставка „Образование и карьера – 2012”, в рамках которой состоится выставка заграничных учебных заведений „Образование за рубежом”.

Торжественное открытие состоится 29 марта в 11.00 в фойе «Украинского дома». Вход свободный.

Эти мероприятия знает и посещает молодежь Киева, старшеклассники и их родители, а также молодые люди из других уголков Украины. Именно здесь сконцентрирована информация, касающаяся возможностей получения профессионального образования как в Украине, так и за рубежом. На выставках представлены разнообразные молодежные программы, информация о международных грантах, возможности бесплатной учебы за рубежом и много другой полезной информации, о которой посетители смогут узнать «из первых рук».

В выставке принимают участие около 200 участников. Из них: 70 высших учебных заведений Украины (университеты, академии, институты); более 50 заграничных высших учебных заведений (из Великобритании, Нидерландов, Турции, Польши, Литвы, Кипра, Швейцарии, Греции, Германии, Финляндии, Латвии, России, Франции, ОАЭ, Мальты, Чехии, Австрии, США, Эстонии и Израиля); международные организации и образовательные агентства; молодежные издания; образовательные интернет-проекты и 16 киевских профессионально-технических учебных заведений, колледжей и лицеев.

На выставке будут представлены:

Министерство науки и высшего образования Польши, Немецкий культурный центр – Гете-институт в Киеве, Израильский культурный центр при посольстве Государства Израиль в Украине, Немецкая служба академических обменов DAAD, Национальное агентство по вопросам высшего образования во Франции Campus France, Украинско-польский центр академических обменов и стипендиальные программы Фонда Виктора Пинчука.

Во время работы выставок состоятся презентации, семинары, круглые столы. Основная тематика презентаций – возможности учебы за рубежом, преимущества учебы в Украине, возможности получения двух дипломов – государственного и международного образцов.

В четверг, 29 марта, в 12.00 в Зале для конференций «Украинского дома» состоится презентация и встреча с авторами уникальных изданий Украинской академии книгопечатания - авторская кованая книга «Страсти Христовы» и «Велесова книга».

Организаторы мероприятий – Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Национальная академия педагогических наук Украины и Общество „Знання” Украины – приглашают все желающие посетить выставку.

Выставка работает:

29-30 марта - с 11.00 до 18.00

31 марта - с 11.00 до 17.00.

Детальная информация - на сайтах выставки: www.osvitainfo.com.ua, www.edu-abroad.com.ua

E-mail: edu-abroad@ukr.net