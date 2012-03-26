Власенко опроверг «бравурное» заявление тюремщиков: Тимошенко ходит хуже

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко опровергает сообщение Государственной пенитенциарной службы Украины о расширении «двигательного режима» осужденной.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге перед Качановской исправительной колонией, где отбывает наказание Ю.Тимошенко, С.Власенко подчеркнул, что его подзащитная наоборот начала передвигаться хуже.

«Во время перерыва я увидел бравурное заявление пенитенциарной службы о том, что Юлия Владимировна расширяет двигательный режим. Ну, я не врач, но просто давая оценку, я бы сказал, что она сейчас передвигается хуже, чем это было, допустим, неделю назад. Она сегодня попросила отвести ее в камеру, когда мы были со следователями (ей нужно было взять определенные документы), она передвигалась хуже», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что в ближайшее время защита экс-премьера будет обращаться к немецким специалистам, которые проводили осмотр Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пенитенциарной службы Украины, 24 марта Ю.Тимошенко в который раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медицинской части Качановской исправительной колонии (№ 54). В пресс-службе ведомства отметили, что пациентка «жалоб не предъявляла, самочувствие Ю.Тимошенко не нарушено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим».