Ющенко: ”У коалиции нет воли действительно решить этот вопрос”
Президент осуждает собрание в Верховной Раде
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуждает сегодняшнее собрание народных депутатов V созыва в Верховной Раде и выражает сожаление, что его проведение поддержал премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью журналистам после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Президент подчеркнул, что сегодняшнее заседание парламента было нелегитимным.
Он считает, что сегодня депутаты собрались для того, чтобы продемонстрировать пренебрежение к Основному Закону.
Также Президент заметил, что сегодняшнее решение неполномочной ВР об отмене депутатской неприкосновенности незаконным, нелегитимным образом свидетельствует, что у коалиции нет воли действительно решить этот вопрос.
«Грустно от того, что эту идею полностью разделил и поддержал премьер-министр», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
Он в который раз повторил, что открытие четвертной сессии ВР V созыва - это очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране.
«Я глубоко осуждаю организаторов собрания», - подчеркнул Президент, отметив, что сегодня украинский народ ожидает, чтобы все уважительно относились к Конституции, и все процессы вернулись в законное русло», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР V созыва открыл четвертую сессию парламента. На ней присутствовали 269 народных депутатов. Они предварительно одобрили закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» (о гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц) и направили его в конституционный Суд.
Премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что считает законной очередную сессию Верховной Рады V созыва.