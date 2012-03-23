Затулин о деле Тимошенко: Это инструмент для шантажа России

В Москве не поддерживают решение властей Украины выбрать заключение газового договора для гонений на экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО, сказал корреспонденту УНИАН бывший депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН.

«Это создает неловкость в украино-российских отношениях и является, не много не мало, инструментом для шантажа РФ. Шантажа бессмысленного и бесполезного, ибо РФ не намерена на него вестись. Это неправильное управленческое решение властей Украины, которая избрала именно этот повод для каких-то своих счетов с ТИМОШЕНКО», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Кроме того, сомнения в правильности судебного преследования Ю.ТИМОШЕНКО вызывает и тот факт, что поводом для ее задержания и осуждения было превышение полномочий. «А это очень уязвимое для критики основание для обвинения. Фактически, оно оставляет простор любому и каждому всегда применить такую же норму», - считает К.ЗАТУЛИН.

По мнению К.ЗАТУЛИНА, украинским властям было бы больше чем достаточно рассмотреть недостатки, ошибки и, может даже, преступления Ю.ТИМОШЕНКО в разные периоды ее деятельности, например, связанные с ее работой в ЕЭСУ и сотрудничеством с Павлом ЛАЗАРЕНКОМ.

«Но избрали другой повод для осуждения. Тогда казалось, что это дает повод убить двух зайцев: и с ТИМОШЕНКО расквитаться, и одновременно Россию поставить в неловкое положение», - считает К.ЗАТУЛИН.

По его мнению, Москва не разделяет пафос людей, причастных к осуждению Ю.ТИМОШЕНКО. «Вот только что выступала Инна БОГОСЛОВСКАЯ в Верховной РаДе с докладом, в котором содержится обвинения ТИМОШЕНКО в государственной измене. Мне уже давно кажется, что БОГОСЛОВСКАЯ ведет свою личную войну с ТИМОШЕНКО. Я вот хочу понять, где заканчиваются ее полномочия как парламентского общественного обвинителя и где начинается ее личная заинтересованность, ее собственные, не всегда понятные личные счеты с ТИМОШЕНКО: кто из них красивее, умнее и успешнее. Меня эти вопросы все чаще посещают, но, по-моему и в Украине этим вопросом уже также задаются», - сказал К.ЗАТУЛИН.