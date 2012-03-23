Петр ПОРОШЕНКО назначен министром экономического развития и торговли Украины.

Текст соответствующего указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что министром экономического развития и торговли назначен П.ПОРОШЕНКО.

Позже в тот день премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что предложил кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра экономики.

9 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает представления о назначении П.ПОРОШЕНКО министром экономики.

«Я имел скрупулезный разговор с Петром ПОРОШЕНКО, и его настроение, и его предложения, которые я от него услышал, меня полностью устраивают. Поэтому я бы хотел, чтобы он работал», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в настоящее время П.ПОРОШЕНКО, насколько ему известно, находится за пределами Украины. «Как только он вернется, скорее всего это решение (назначение – УНИАН) будет принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Сегодня, 23 марта, П.ПОРОШЕНКО на своей странице в Facebook написал, что принял решение стать министром экономики Украины и изложил свои предложения по работе на этом посту.