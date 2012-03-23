СМИ: Черновецкий вернулся и в мэрии теперь появляется тайно

Мэр Киева на днях прилетел в столицу и пришел на Крещатик, 36 - он подписывает решения Киеврады, которые были приняты на последней сессии, пишет "Сегодня".

В мэрии говорят, что Леонид Михайлович теперь появляется тайно. «Он уже не приезжает на своем «Роллс-Ройсе» с кучей охраны. А скромно — на «Мерседесе», с одним охранником. Поднимается на 9-й этаж и сидит там, по коридорам не ходит, его даже никто не видит и не слышит», — рассказывают сотрудники.

А вот с женитьбой его никто официально в мэрии так и не поздравил. Говорят, официально о своей свадьбе он не объявлял, поэтому дарить цветы даже как-то неудобно.

Напомним, в соцсетях возлюбленная мэра Елена Савчук еще в феврале поменяла фамилию на «Черновецкая». Правда, как только об этом стало известно в прессе, страничка новой супруги мэра быстренько исчезла