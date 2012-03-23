Попов просит БЮТ убирать в палаточном городке на Крещатике

Глава КГГА Александр ПОПОВ заверяет, что не будет применять силовые методы для демонтажа палаточного городка на Крещатике вблизи Печерского райсуда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Мы не будем применять каких-либо жестких мер к тем, кто его (палаточный городок – УНИАН) сегодня организует. Хотя у нас есть основания сделать это, правовые основания, потому что это фан-зона, и есть определенные требования к фан-зоне. Но мы в демократическом обществе, и мы не будем силовыми способами решать», - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, сейчас продолжается процесс переговоров с партией «Батькивщина» относительно ситуации с палаточным городком.

«Если мы не достигнем в этом плане позитивных договоренностей – в плане демонтажа или переноса городка, - то будем просить их хотя бы привести его в соответствующее нормальное санитарное состояние и обеспечить это состояние на срок проведения Евро-2012», - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера «БЮТ-Батькивщина» сообщила, что КГГА предложила им закрыть палаточный городок баннером.