«Витину» тысячу дадут только тем, кому не досталось «юлиной»

Компенсации вкладчикам Сбербанка СССР дадут только тем, кто еще ни разу не получил тысячу, рассказала "Сегодня" руководитель пресс-службы «Ощадбанка» Ярослава Титова (выплаты, как и в 2008—09 годах, будут через его отделения).

«О том, как будут организованы выплаты, сообщим позднее», — пообещала Титова. Ранее председатель Нацбанка Сергей Арбузов сообщил, что тысячу по желанию вкладчика либо переведут на электронную платежную карточку, либо выдадут ему наличными, либо оформят вклад в «Ощадбанке» под выгодный процент.

Напомним, что с 1 июня начнутся выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР (не более 1000 гривен в одни руки). По словам Арбузова, на вопрос об источниках выплат ранее ответил президент — это доппоступления от налога на прибыль и НДС, к которым добавятся (после принятия необходимых законов) доходы от налога на роскошь, детенизации экономики и продажи лицензий на добычу полезных ископаемых.