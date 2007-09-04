40 волынян поехали в Донецк помогать в организации выборов

40 жителей Волынской области отправились в Донецк на помощь в организации избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы Волынского избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Оксана ПРОКОПЧУК.

Волыняне создали 10 групп по 4 человека, которые будут работать в 5-ти избирательных округах Донецкой области, центрами которых являются города: Мариуполь, Шахтерский, Волноваха и Старобешево.

По словам заместителя руководителя Волынского избирательного штаба НУ-НС Николая ПАСАМАНА, руководители групп уже наладили контакт с местными штабами «Нашей Украины – Народной самообороны» в Донецкой области. Теперь волыняне приобщаются к их работе, чтобы лучше организовать избирательный процесс по всему региону, сказал он.

«Поскольку впереди еще почти месяц, можем предположить, что работа наших земляков и единомышленников принесет существенные результаты», - отметил Н.ПАСАМАН.