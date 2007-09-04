Янукович советует думать не о 30 сентября, а о 15 октября

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости своевременной подготовки к зиме независимо от выборов 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он cказал сегодня в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Луганской области и подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годов.

«Я давал вам поручения, и еще раз повторяю. Не смотрите на то, что сейчас политический сезон. На самом деле он очень скоро закончится и начнется зима, а 30 сентября – это ровно две недели до начала отопительного сезона», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к вице-премьер-министру Украины Владимиру РЫБАКУ, министру по вопросам ЖКХ Александру ПОПОВУ и министру регионального развития и строительства Владимиру ЯЦУБЕ.

Глава правительства подчеркнул, что подготовка ЖКХ к новому отопительному сезону является их прямой обязанностью.

«Сейчас нужно думать не о 30 сентября, а о 15 октября. И все, что нужно – сделать своевременно. Вы обязаны это сделать», - добавил он.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поручил генеральному директору Государственной администрации железнодорожного транспорта Владимиру КОЗАКУ обеспечить выполнение работ на объектах и предприятиях этой структуры по подготовке к новому отопительному сезону.

Глава правительства также сообщил, что, по его информации, в Луганской области и в стране есть целый ряд объектов, которые «находятся в очень сложной ситуации, и ряд котельных, где в достаточном количестве не заготовлено топливо».