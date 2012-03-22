Соболев: До выборов «Батькивщина» и ПРП не объединятся

До парламентских выборов 2012 года объединения партии «Батькивщина» и партии «Реформы и порядок» не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ – Батькивщина», лидер ПРП Сергей СОБОЛЕВ.

«Вопрос объединения партии «Батькивщина» и ПРП состоится после этих выборов, потому что закон предусматривает норму, по которой все партии, которые подают кандидатов в участковые избирательные комиссии, будут принимать участие в жеребьевке», - отметил он.

«Мы бы хотели иметь как можно больше представителей, которые бы не позволили фальсифицировать выборы», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

Он сообщил, что первый этап съездов двух партий состоится в конце апреля – в начале мая.

При этом он отметил, что второй этап съездов состоится в конце августа – в начале сентября, то есть когда начнется «активный период выдвижения кандидатов».