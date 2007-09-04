Парламент направил в КС законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины V созыва предварительно одобрила закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 259 из 263 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусмотрено исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80 (гарантирование депутатской неприкосновенности народным депутатам и невозможность без согласия ВР привлечь их к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать) и часть 1 статьи 105 (пользование Президента Украины правом неприкосновенности на время исполнения полномочий).

Кроме того, парламент принял постановление «О включении в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины» (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц) и о его направлении в Конституционный Суд Украины». За это постановление проголосовали 260 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Документом, в частности, предусматривается направить предварительно одобренный закон в Конституционный Суд Украины. В постановлении КС предлагается безотлагательно рассмотреть этот законопроект и предоставить заключение относительно его конституционности до 1 ноября 2007 года.

Кроме того, в постановлении предусмотрено включить в повестку дня следующей (пятой) сессии ВР вопрос о принятии закона об изменениях к Конституции по поводу отмены неприкосновенности после заключения КС.