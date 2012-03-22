В Беларусь не впустили украинского медиаконсультанта

В Беларусь не разрешили въехать украинскому медиаконсультанту Олегу ХОМЕНКА.

Об этом ВВС Украина сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ШЕВЧЕНКО.

Он заявил, что Комитет по вопросам свободы слова официально требует от Министерства иностранных дел Украины выразить протест против действий Беларуси.

«Мы требуем от МИД оценить действия Посольства Украины в Беларуси, которое не предоставило никакой помощи О.ХОМЕНКУ, и выразить протест против действий белорусских пограничников», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, члены Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации направили три официальных письма – в МИД, Комитет по вопросам иностранных дел и в Посольство Республики Беларусь в Украине.

«Мы требуем объяснений, на каких основаниях и на какой срок ХОМЕНКУ не разрешается въезжать в Беларусь?», - подчеркнул А.ШЕВЧЕНКО.

Также депутаты требуют ответа на вопрос, действительно ли существуют списки лиц, которым запрещено посещать Беларусь, и объяснить процедуру снятия такого запрета.

По словам самого О.ХОМЕНОК, он ехал в Беларусь для того, чтобы консультировать местный издательский дом.

«На паспортном контроле в Минске я узнал, что значусь в списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, и вечером того же дня меня отправили самолетом назад в Киев», - сказал О.ХОМЕНОК.

Он также сообщил, что сотрудник Посольства Украины в Беларуси по телефону сказал ему, что ничем не может помочь.

О.ХОМЕНОК является членом общественного совета при Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, членом правления Института развития региональной прессы и советником по вопросам СМИ Internews Network. Последняя организация числится среди тех, чья деятельность на территории Беларуси запрещена.