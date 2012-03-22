Жена Луценко: Передаем передачи как положено, а доходит один лук

Судья Сергей Вовк, который рассматривал дело экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, признался, что в действиях подсудимого криминала не было.

Об этом заявила жена Луценко Ирина в интервью KyivPost.

"Июнь месяц. Только начиналось судебное разбирательство. У Луценко серьезные проблемы со здоровьем", - рассказала она.

"В июле я прихожу к судье Волка и говорю: "Сергей Владимирович, его нужно лечить. У него очень серьезная ситуация со здоровьем". Он говорит: "Ну, давайте ищите стационар". Нашла стационар. Мне: "Ирина Степановна, а где его генералы, а где все подчиненные. Мы посмотрели с коллегами на первый эпизод (это прием на работу Приступлюка). Там нет криминала", - заявила Ирина Луценко.

"Это то, что успел судья Вовк посмотреть в материалах дел. Короткая фраза: "Там нет криминала". В приговоре же криминал уже есть", - напомнила она.

Жена экс-министра также рассказала, что Луценко "частично" возобновил свой предыдущий вес.

"Притом, что он всегда весил 98-100 килограммов, а в последние годы 103 килограмма, то сейчас он весит 87 килограммов, и хорошо себя чувствует в этом весе. Но боли у него остались, поджелудочная у него серьезно пострадала в основном от стрессов, и, конечно, печень. Она не восстанавливается так быстро, если бы мы этого хотели", - отметила она.

"Он постоянно находится на обезболивающих, на успокоительных. Он не может спать. Спит только три-четыре часа, потому что не может заснуть", - уточнила Ирина Луценко.

"Врачи говорят, что это просто от того, что не работает поджелудочная и повышенный уровень сахара. Это приобретенный сахарный диабет второго типа. Этот диабет дает ему такое возбуждение, и он не спит. Последние выводы медицинской комиссии говорят о физическом и психологическом истощении", - добавила она.

Жена также рассказала, что к Луценко не доходят продукты.

"Передаем передачи как положено дважды в месяц, а доходит один лук. Первые два-три месяца Юра ничего не видел. Он даже за первые два месяца похудел на 8 килограммов. К нему просто не доходили продукты", - сказала она.

"Луценко приходилось есть старое вареное сало и заплесневелый хлеб. Это было такое психологическое давление. Водили его по прокуратуре в наручниках и на цепи, как собаку. Я думаю, это специально так делалось. Он что убийца или насильник?", - заявила Ирина Луценко.

Как известно, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева признал Луценко виновным в совершении должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Украинская правда