Яценюк подал декларацию: почти 5 миллионов на депозитах

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК как народный депутат, согласно законодательству, подал свою декларацию о доходах и расходах за 2011 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін», общая сумма собственного дохода А.ЯЦЕНЮКА за прошлый год увеличилась по сравнению с 2010-м, и составила 819 тыс. 167 грн. В эту сумму входит зарплата народного депутата (205 тыс. 311 грн.), проценты по банковским депозитам (400 тыс. 526 грн.), доходы от научной и преподавательской деятельности (4 тыс. 230 грн.).

А.ЯЦЕНЮК задекларировал 209 тыс. 100 грн., которые согласно постановлению парламента «О смете Верховной Рады Украины на 2011 год» (пункт 13 Дополнения), выделяются на осуществление депутатской деятельности. Эти средства были направлены на работу общественных приемных.

Его супруга Терезия ЯЦЕНЮК получила в прошлом году 497 тыс. 741 грн. доходов от предпринимательской деятельности и 70 тыс. 087 грн. процентов по банковским депозитам.

Как и в прошлом году, А.ЯЦЕНЮК является владельцем земельного участка площадью 30 соток, жилого дома площадью 298 метров квадратных, трех квартир общей площадью 342 квадратных метра (две в Киеве и доля в квартире в Черновцах), садового дома площадью 114 квадратных метров и гаража площадью 45 квадратных метров. Ему также принадлежит автомобиль Range Rover 2006 года выпуска. В собственности его семьи также остается автомобиль Mercedes ML 2006 года выпуска.

В прошлом году семья ЯЦЕНЮКО продала автомобиль Skoda Fabia, о чем указано в декларации (доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 50 тыс. грн.).

На банковском счете А.ЯЦЕНЮКА находится 4 744 790 грн. Эта сумма увеличилась по сравнению с прошлым годом за счет процентов. У Т.ЯЦЕНЮК на банковских счетах находится 1 029 420 грн.

Расходы на жилищно-коммунальные услуги и услуги, связанные с содержанием имущества, в прошлом году составляли 71 357 грн., по договорам добровольного страхования - 1 444 грн.

596 тыс. грн. А.ЯЦЕНЮК потратил на благотворительность.

Как отметили в пресс-службе, А.ЯЦЕНЮК заполняет декларацию о доходах уже в одиннадцатый раз, поскольку с 2001 года состоит на государственной службе.

Как сообщалось, в 2010 году общая сумма собственного дохода А.ЯЦЕНЮКА составляла 736 тыс. 879 грн. Его жена Т.ЯЦЕНЮК получила в том году 370 тыс. 105 грн. доходов от предпринимательской деятельности и 94 тыс. 330 грн. процентов по банковским депозитам.