Во вторник, 27 марта, в 11.30 в агентстве УНИАН состоится пресс-конференция «Фемицид в Украине: чем угрожает запрет абортов?».

В ответ на недавний призыв глав Украинской греко-католической и Римо-католической церквей запретить аборты в Украине и зарегистрированный народным депутатом Андреем ШКИЛЕМ 12 марта в 2012 г. законопроект №10170, какой запрещает искусственное прерывание беременности, лидеры общественных организаций Украины обратились с Открытым письмом к руководителям государства с призывом не допустить принятие решения, которое нарушает репродуктивные права, а также угрожает здоровью и жизни украинских женщин. Полный текст Открытого письма можно прочесть на сайте.

Чтобы выразить свою обеспокоенность и привлечь внимание общественности к последствиям и угрозам, которые будет иметь такое решение для здоровья и жизни женщин и для Украины в целом, народные депутаты Украины, эксперты, врачи и лидеры общественных организаций проведут в агентстве УНИАН пресс-конференцию.

Участники:

Елена БОНДАРЕНКО, председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и гендерной политике Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений;

представитель Министерства здравоохранения Украины;

Галина МАЙСТРУК, руководитель программ Международной федерации планирования семьи в Украине, врач акушер-гинеколог;

Родика КОМЕНДАНТ, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья и репродуктивных прав;

Елена СУСЛОВА, председатель Правления информационно-консультативного женского центра.

Аргументируя свою позицию, эксперты представят такую информацию:

Аборты в Украине: реальные масштабы и тенденции.

Искусственное прерывание беременности – не метод планирования семьи.

Кто пострадает больше всего от запрещения абортов в Украине.

Основные направления государственной политики Украины относительно снижения количества абортов.

Международные обязательства Украины и достижение Целей развития тысячелетия ООН относительно снижения материнской смертности.

Взаимосвязь между демографическим кризисом в Украине и абортами: мифы и реальность.

План действий для Украины относительно сохранения репродуктивного здоровья и повышения рождаемости.

Пресс-конференция состоится по адресу: Агентство «УНИАН», ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Контактный телефон: (+38096) 215-69-45

olenapan@ukr.net

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