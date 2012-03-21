Пресс-конференция «Фемицид в Украине: чем угрожает запрет абортов?»
Во вторник, 27 марта, в 11.30 в агентстве УНИАН состоится пресс-конференция «Фемицид в Украине: чем угрожает запрет абортов?».
В ответ на недавний призыв глав Украинской греко-католической и Римо-католической церквей запретить аборты в Украине и зарегистрированный народным депутатом Андреем ШКИЛЕМ 12 марта в 2012 г. законопроект №10170, какой запрещает искусственное прерывание беременности, лидеры общественных организаций Украины обратились с Открытым письмом к руководителям государства с призывом не допустить принятие решения, которое нарушает репродуктивные права, а также угрожает здоровью и жизни украинских женщин. Полный текст Открытого письма можно прочесть на сайте.
Чтобы выразить свою обеспокоенность и привлечь внимание общественности к последствиям и угрозам, которые будет иметь такое решение для здоровья и жизни женщин и для Украины в целом, народные депутаты Украины, эксперты, врачи и лидеры общественных организаций проведут в агентстве УНИАН пресс-конференцию.
Участники:
Елена БОНДАРЕНКО, председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и гендерной политике Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений;
представитель Министерства здравоохранения Украины;
Галина МАЙСТРУК, руководитель программ Международной федерации планирования семьи в Украине, врач акушер-гинеколог;
Родика КОМЕНДАНТ, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья и репродуктивных прав;
Елена СУСЛОВА, председатель Правления информационно-консультативного женского центра.
Аргументируя свою позицию, эксперты представят такую информацию:
Аборты в Украине: реальные масштабы и тенденции.
Искусственное прерывание беременности – не метод планирования семьи.
Кто пострадает больше всего от запрещения абортов в Украине.
Основные направления государственной политики Украины относительно снижения количества абортов.
Международные обязательства Украины и достижение Целей развития тысячелетия ООН относительно снижения материнской смертности.
Взаимосвязь между демографическим кризисом в Украине и абортами: мифы и реальность.
План действий для Украины относительно сохранения репродуктивного здоровья и повышения рождаемости.
Пресс-конференция состоится по адресу: Агентство «УНИАН», ул. Крещатик, 4, конференц-зал.
Контактный телефон: (+38096) 215-69-45
olenapan@ukr.net
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