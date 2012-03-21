Журналисты требуют от политиков отказаться от «джинсы»

Украинские журналисты обращаются к представителям политических сил с требованием прекратить практику заказа подачи информации о своей деятельности вне политической рекламы.

Об этом идет речь в заявлении общественного движения "Стоп цензуре!", переданном агентству УНИАН.

«Не секрет, что политические силы уже давно используют практику заказа материалов о себе и размещения их как в новостийных программах, так и в общественно-политических программах на ТВ, в виде "независимых" публикаций в печатных СМИ или интернет-изданиях", - напоминают активисты.

"Это серьезно искажает украинское информационное пространство, поскольку вместо информации о деятельности политиков, зрители и читатели имеют возможность ознакомиться разве что с разработками PR-служб этих политических сил", - уточнили представители движения.

"При этом не имеет значения, был ли определенный материал, поданный с очевидными нарушениями журналистских стандартов, размещен за деньги, или же он появился в результате давления политиков, чиновников, владельцев СМИ на редакционный коллектив", - добавили в "Стоп цензуре!".

Журналисты напоминают, что, как показывают мониторинги общественных организаций, практика размещения политической "джинсы" усиливается накануне избирательных кампаний.

"В СМИ мы наблюдаем значительную часть материалов, где явно нарушены журналистские стандарты баланса, объективности, актуальности и точности подачи информации. Причина лежит именно в желании политиков разными средствами вынудить говорить о себе без какой-либо критичности в исключительно комплиментарном стиле", - заявили участники движения.

"Хотим напомнить, что заказные материалы, как и любое другое давление со стороны власти, менеджмента или владельцев СМИ является формой цензуры согласно Закону "Об информации", а следовательно, должно наказываться в соответствии с украинским законодательством", - говорится в заявлении журналистов.

"Мы публично заявляем о своей позиции: не выполнять "джинсовые заказы" и информировать о фактах заказа информационных сообщений от политиков или политических сил, о которых нам известно", - пообещали журналисты.

Справка УНИАН. Общественное движение "Стоп цензуре!" создано 21 мая 2010 года. Движение является неформальным объединением журналистов, что образовалось в ответ на притеснения свободы слова в Украине.