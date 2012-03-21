Кужель требует прекратить репрессии против афганцев, ставших спиной к Президенту

Лидер союза «Гражданское сопротивление» Александра КУЖЕЛЬ обратилась к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, генпрокурору Виктору ПШОНКЕ, министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО, председателю СБУ Игорю КАЛИНИНУ, председателю Государственной налоговой службы Украины Александру КЛИМЕНКО с требованием прекратить политические преследования лидера Всеукраинской общественной организации «Никто, кроме нас» Александра КОВАЛЁВА и других членов этой общественной организации.

Текст обращения она разместила на своем аккаунте Фейсбука.

«Развязав волну преследований против лидеров всеукраинской общественной организации «Никто, кроме нас», которая объединяет ветеранов боевых действий, властные институты косвенно подтверждают складывающееся в мире мнение, что в Украине развивается авторитарный режим, - пишет в письме А.КУЖЕЛЬ, - Режим, при котором главная функция гражданского общества подвергается разрушению, в результате чего народ Украины утрачивает свою главенствующую роль единственного источника власти».

“Угрозы, экономическое и налоговое давление на предприятия, в состав учредителей которых входят или входили члены ВОО «Никто, кроме нас», в частности предприятие «Донуголь», открытие оперативно-розыскных дел против лидеров, постоянная слежка и преследование, прослушивание телефонных разговоров лично Александра КОВАЛЁВА и других членов организации совершаются подчиненными Вам органами власти и от Вашего имени, господин Президент. Эти факты недопустимы, они позорят государство Украина и его высших должностных лиц не только на международной арене, но и в глазах украинского народа, который нанял вас на работу и на налоги которого вы существуете”, - говорится в обращении А.КУЖЕЛЬ.

А.КУЖЕЛЬ также предупреждает, что “в случае последующего игнорирования властью требований гражданского общества и продолжения политических репрессий гражданские организации оставляют за собой право на акции гражданского неповиновения в соответствии с требованиями действующего законодательства и обращения в международные институты с целью информирования международного сообщества о состоянии демократии в Украине».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года ВОО "Никто кроме нас" (НКН) провела массовые протесты под стенами Верховной Рады Украины.

15 февраля этого года члены НКН повернулись спиной к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, когда он возлагал цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Киеве по случаю очередной годовщины выведения советских войск из Афганистана.

Заместитель председателя правления ВОО "Никто кроме нас" Владимир СЕРДЮК в тот же день заявил, что представители НКН повернулись спиной к власти, которая уже давно повернулась спиной к воинам-афганцам.

21 февраля лидер Всеукраинской общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» Александр КОВАЛЁВ сообщил, что сотрудники правоохранительных структур предложили ему выехать из страны.

«Через день после возложения цветов (президентом – УНИАН) и нашего поступка, в компанию, соучредителем которой я был до недавнего времени, пришла налоговая. Там провели пять обысков. Меня предупредили, что с самой верхушки дана команда закрыть все хозяйствующие структуры, если их учредители связаны с НКН и могут поддерживать НКН», – сообщил он.

«Кроме того, мне сказали, что МВД дана команда искать любую компрометирующую меня информацию. А сегодня мне прямо сказали старые знакомые сотрудники МВД, что мне лучше выехать из страны. Сказали, что на меня дана команда «фас», - отметил А.КОВАЛЁВ.

Также лидер общественной организации сообщил, что за ним постоянно ездит какая-то машина, а всех, кто заходит в офис НКН в Киеве, фотографируют, телефоны прослушиваются.

По мнению А.КОВАЛЁВА, цель такого прессинга – «раздавить» движение ветеранов-афганцев в Украине.

Налоговики и МВД опровергли заявление А.КОВАЛЁВА.