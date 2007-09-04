Симоненко знает, с кем встречался Ющенко 6 августа

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и его Секретариат в подготовке к фальсификации результатов досрочных парламентских выборов и попытке снять КПУ с избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после открытия четвертой сессии Верховной Рады пятого созыва.

По словам П.СИМОНЕНКО, 6 августа состоялась встреча Президента В.ЮЩЕНКО, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу фальсификации результатов выборов.

«6 августа состоялась тайная вечеря в лице ЮЩЕНКО, НАЛИВАЙЧЕНКО и БАЛОГИ, на которой шел подробный разговор, как сегодня разрушить коалицию национального единства путем недопущения КПУ на выборы», - утверждает П.СИМОНЕНКО.

Он отметил, что некоторым средствам массовой информации поручено проводить кампанию по дискредитации КПУ.

Кроме того, по его словам, сегодня дано поручение сделать все возможное, чтобы признать недействительными результаты выборов в Крыму.

«Эта практика в очередной раз свидетельствует, что Президент сегодня возглавляет структуру по фальсификации выборов», - заявил П.СИМОНЕНКО.