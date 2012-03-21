Томенко: инициативы Януковича направлены против украинской культуры

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что социальные и гуманитарные инициативы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на практике направлены против украинского образования и культуры.

Об этом политик сказал на брифинге в парламенте, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, «создается впечатление, что у Президента две группы «писарей»: одни пишут, что нужно поддерживать украинское образование, науку, здравоохранение и тому подобное, а другие, что нужно вводить второй государственный русский язык и перестраивать «русский мир». «Но проблема даже не в том, что Президент время от времени выражает равнопротивоположные идеи в сфере социальной и гуманитарной политики, а в том, что на практике реализуется ее постепенное уничтожение», - добавил Н.ТОМЕНКО.

В качестве примера Н.ТОМЕНКО напомнил, что 19 марта парламент получил вето Президента на закон, который поддержали почти 350 народных депутатов и который позволял библиотекарям закупать книги и журналы по сниженным ценам у издателя, а не у посредников через тендеры.

Аргументом Президента, сказал вице-спикер, было то, что разрешение на закупку библиотеками книг и периодики без тендеров «создает риски злоупотреблений во время осуществления соответствующих закупок, неэффективного расходования бюджетных средств, дополнительных бюджетных расходов и ограничения, искажения конкуренции в указанной сфере».

«То есть, по мнению Президента, то, что мы предлагаем, чтобы наши библиотеки покупали у наших издательств украинские книги это – коррупция», - отметил Н.ТОМЕНКО. «Неужели нет понимания, что такие действия приведут к тому, что библиотеки будут вынуждены закупать книги в полтора-два раза дороже у посредников, а также книги, изданные в России», - добавил он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что оппозиция будет пытаться преодолеть вето Президента на данный закон и дать возможность украинским библиотекам жить и работать в нормальных условиях. «Потому что ветирование данного закона – элемент украиноненавистнической политики по отношению к украинской книге и украинской библиотеке», - подытожил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, вице-спикер сообщил, что оппозиция безотлагательно требует пересмотра бюджета, поскольку «если и в дальнейшем не будут поддержаны местные бюджеты, то практические «социальные инициативы» приведут к тому, что учителей будут вынуждать брать отпуск за собственный счет, чтоб содержать школы». «А сокращение школ будет продолжаться, поскольку сегодня во многих регионах повысили цену на газ до 800 долларов для школ, а средств не хватает даже на заработную плату», - добавил он.

«На фоне заявлений о том социальном благополучии, которое ожидает людей, мне кажется, что нужно наконец поставить точки над «і» и заявить: Президент должен внести в парламент изменения в бюджет, в которых хотя бы минимально профинансировать отрасли образования, здравоохранения и другие, которые сегодня не знают как выжить, а уже затем думать об избирательных одноразовых социальных инициативах», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.