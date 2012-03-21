Президент США поможет иранцам попасть в интернет

Президент США Барак Обама объявил о новых инициативах по облегчению доступа к интернету и социальным медиа для рядовых иранцев. В видеообращении по случаю празднования иранского Нового года Б.Обама признал наличие проблем в отношениях между двумя странами, которые, по его мнению, связаны с ядерными амбициями Тегерана, однако отметил, что нет причин, по которым США и Иран должны обязательно враждовать, замечает РосБизнесКонсалтинг.

В видеообращении, доступном на английском и фарси, Б.Обама осудил политику иранских властей по отношению к доступу к современным средствам связи, включая интернет. Б.Обама также сообщил, что его администрация выпустит новые правила, по которым американским компаниям будет проще поставлять программное обеспечение и услуги в Иран, чтобы облегчить доступ простых иранцев к интернету.

Казначейство США составило список интернет-программ, которые можно экспортировать в Иран. В него входят браузеры, программы для чтения документов, персональные мессенджеры и мобильные приложения, сообщает Reuters.