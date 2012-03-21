Все харьковские депутаты Тигипко подали заявления в ПР

Все пятеро депутатов Харьковского городского совета от партии «Сильная Украина» сегодня подали заявления о поступлении в Партию регионов.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН новый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации, депутат Харьковского облсовета, руководитель областной организации партии «Сильная Украина» Андрей МОЧЕНКОВ, комментируя процесс ликвидации своей политической силы после принятия решения о ее слиянии с Партией регионов.

По его словам, он лично несколько дней назад написал заявление о поступлении в Партию регионов, и «в ближайшее время это сделают депутаты Харьковского областного совета» - фракция «Сильная Украина» насчитывает в ней 9 человек.

А.МОЧЕНКОВ отметил, что, согласно закону, уже подано объявление в газету «Голос Украины» о начале процесса ликвидации всех партийных подразделений - юридических лиц «Сильной Украины» и сегодня-завтра будут поданы соответствующие документы в областные Управления юстиции и Регистрационную палату. «Процесс продолжается, и сегодня каждый член «Сильной Украины» самостоятельно пишет заявление о вступлении в Партию регионов», - сказал А.МОЧЕНКОВ.

А.МОЧЕНКОВ отметил, что решение о слиянии «Сильной Украины» с Партией регионов его харьковскими однопартийцами было «принято единогласно», поэтому дальнейший процесс он считает формальным, и, по его мнению, он будет проходить бесконфликтно. Такое единодушие он объясняет тем, что в Харьковской области проведена «хорошая разъяснительная работа», которая проходила в августе-декабре прошлого года. «Настроение у людей нормальное, все всё понимают, поскольку воспринимают линию и разделяют идеологию Партии регионов», - сказал А.МОЧЕНКОВ.

В то же время отметил он, «я не думаю, что заявления напишут все 100% членов «Сильной Украины». Таких, по его мнению, может быть «50-60 процентов общего числа».

По данным А.МОЧЕНКОВА, на сегодняшний день в Харьковской области насчитывается 8,5 тыс. членов партии «Сильная Украины», ее структуры действуют во всех районах области. Парторганизация имеет более 300 депутатов в местных советах разных уровней. На выборах Президента Украины в 2010 году кандидата от «Сильной Украины», лидера этой партии Сергея ТИГИПКО в Харьковской области поддержали около 22% избирателей (25% - в Харькове).

Как сообщал УНИАН, распоряжением главы Харьковской облгосадминистрации Михаила ДОБКИНА депутат Харьковского облсовета, руководитель областной организации партии «Сильная Украина» Андрей МОЧЕНКОВ был назначен на должность заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации 16 марта 2012 г.

17 марта 2012 г. председатель Партии регионов, премьер-министр Николай АЗАРОВ и вице-премьер-министр, председатель партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО подписали решение о слиянии Партии регионов и «Сильной Украины». 17 марта делегаты ХІІІ съезда Партии регионов единогласно приняли решение о слиянии с «Сильной Украиной». В этом решении Партия регионов принимает предложение партии «Сильная Украина» о прекращении ее деятельности (самороспуск) и слиянии с Партией регионов путем индивидуального вступления членов партии в Партию регионов.