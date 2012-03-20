ПР собирает «рекордное количество голосов» за своего Омбудсмана

Парламентское большинство хочет собрать «рекордное количество подписей» за кандидатуру правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии ЛУТКОВСКОЙ на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, «парламентским большинством после провала голосования за В.ЛУТКОВСКУЮ была проведена просветительско-воспитательная работа, и насколько я проинформирован, Президентом или командой Президента поставлена задача не просто провести В.ЛУТКОВСКУЮ любой ценой, а собрать рекордное количество подписей за нее».

По словам вице-спикера, многие депутаты из большинства «занимаются активным сбором подписей», на сегодняшний день уже собрано более 226 подписей.

Н.ТОМЕНКО считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ будет «требовать повторно рассмотреть кандидатуру В.ЛУТКОВСКОЙ на должность Омбудсмана.

«Мы создаем прецедент, что пока не добиты все, кандидатуру В.ЛУТКОВСКОЙ будут вносить хоть сто раз. Это абсолютно неправильно с точки зрения и политической, и парламентской этики», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что фракции меньшинства пока окончательно не определились со своей кандидатурой на должность Омбудсмана.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в ВР состоялось голосование по избранию нового Уполномоченного по правам человека.

На должность Омбусдмана были выдвинуты две кандидатуры – Евгения ЗАХАРОВА, который набрал 134 голоса, и В.ЛУТКОВСКОЙ, которую поддержали 212 депутатов.

По словам председателя Счетной комиссии ВР Николая ШЕРШУНА, 392 народных депутата получили бюллетени для голосования, а проголосовал 391 депутат. При этом недействительными признаны 27 бюллетеней, а 18 народных депутатов не поддержали ни одну из кандидатур.

Счетная комиссия объявила, что на должность Омбудсмана никто не избран.