Регионал Мельник пришел к Геращенко с розами

Народный депутат из фракции Партии регионов Петр МЕЛЬНИК извинился в сессионном зале перед народным депутатом от НУ-НС Ириной ГЕРАЩЕНКО за инцидент, который произошел на избирательном участке в Обухове.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале пленарного заседания П.МЕЛЬНИК подошел к И.ГЕРАЩЕНКО с букетом роз и что-то ей сказал, приложив руку к груди (создалось впечатление, что таким образом П.МЕЛЬНИК извинился).

В то же время И.ГЕРАЩЕНКО передвинула этот букет роз со своего рабочего места на другое место.

В комментарии журналистам И.ГЕРАЩЕНКО сказала, что данная ситуация должна разрешаться на уровне фракции Партии регионов. По убеждению народного депутата, таким мужчинам, как П.МЕЛЬНИК, не место в политике.

И.ГЕРАЩЕНКО также сообщила, что она обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться в инциденте на избирательном участке в Обухове. В частности, в применении к ней физической силы со стороны П.МЕЛЬНИКА.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” И.ГЕРАЩЕНКО на своей странице в Facebook написала, что будет просить прокуратуру расследовать нападение на нее народного депутата от Партии регионов П.МЕЛЬНИКА во время выборов мэра Обухова Киевской области 18 марта.

"После нескольких звонков и жалоб по поводу нарушений на выборах мэра Обухова поехали с коллегами-депутатами на избирательные участки наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов. Мне достался 13-й участок. Там доверенное лицо кандидата от ПР стало меня вплотную к лицу снимать на IPad, требовать, чтобы я вышла с участка. А затем заявился нардеп от ПР П.МЕЛЬНИК, взял меня под руки, поднял и просто пытался вынести с участка", - сообщила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она заявила, что "впервые столкнулась с тем, что против меня применили физическую силу. К тому же, мы в разных весовых категориях - этот МЕЛЬНИК крупный дородный мужик, а я – метр 58 см. Реально меня защитили международные наблюдатели. Если так поступают с женщиной-нардепом, то что эти ПР-ские депутаты будут делать с другими наблюдателями на парламентских выборах".