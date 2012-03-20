Для введения второго государственного языка нужен всеукраинский референдум

00:01, 20 марта 2012
Политика
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«Если действительно Президент решил сдать украинский язык взамен за газ или еще за что-то, то он может внести такой законопроект, и здесь не нужно, соответственно, собирать подписи», - отметил Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО подчеркивает, что для введения второго государственного языка нужно не только решение парламента, но и решение всеукраинского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Н.ТОМЕНКО, в соответствии с Конституцией Украины, для принятия решения о втором государственном языке нужно не только не меньше 300 голосов народных депутатов, но и проведение всеукраинского референдума, который назначается Президентом Украины.

«Если действительно Президент решил сдать украинский язык взамен за газ или еще за что-то, то он может внести такой законопроект, и здесь не нужно, соответственно, собирать подписи», - отметил заместитель председателя ВР.

Как сказал Н.ТОМЕНКО, уже сегодня понятно, что «если вопрос языковой появился, значит, уже ничего не осталось. Аргументы исчерпала власть для украинского общества, если вытащили языковой вопрос».

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