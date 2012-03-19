Литвин поссорился с Кожемякиным на Согласительном совете

На заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов состоялся спор между председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидером «БЮТ-Батьківщини» Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ относительно блокирования в пятницу, 16 марта, депутатами из этой фракции работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, А.КОЖЕМЯКИН отметил, что в пятницу была заблокирована трибуна, поскольку народных депутатов – женщин не пропускали в Качановскую колонию, где отбывает наказание экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. По его словам, блокирование трибуны ВР было адекватным ответом.

В свою очередь В.ЛИТВИН отметил, что «не нужно совместными усилиями втаптывать Верховную Раду Украины в грязь». «Ее втоптали, а теперь говорят защищайте Верховную Раду. Нечего защищать, если честно. Начинают рассказывать, кто, как в Верховной Раде, кто там сколько кому денег дает. Так давайте может начнем с того, сколько за вхождение в Верховную Раду платили, какие зарплаты в Верховной Раде, какие льготы», - добавил спикер.

По его словам, те, кто больше всего критикует парламент, «самые первые стоят в очереди на льготы». Он призвал народных депутатов уважать свой статус.

В.ЛИТВИН считает, что для блокирования в пятницу работы ВР была «надуманная мотивация».

По его словам, «БЮТ-Батьківщина» якобы блокировала трибуну ВР из-за того, что предусматривалось рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса Украины.

При этом В.ЛИТВИН заметил, что прилагает все усилия, чтобы парламент работал в нормальном режиме.

«Все, что попросили - я пытаюсь сделать. Вы это рассматриваете, как слабость», - сказал В.ЛИТВИН, обращаясь к А.КОЖЕМЯКИНУ.

Справка УНИАН. 16 марта группа оппозиционных народных депутатов прибыла в Качановскую колонию, однако их не пропускали на территорию учреждения. Позже их пропустили к начальнику колонии.

В тот же день около 12.00 депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали работу парламента в знак протеста против не допуска их коллег в колонию и пленарное заседание так и не возобновилось.