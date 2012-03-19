Попов создал рабочую группу для переговоров с МИД

По поручению главы КГГА Александра Попова в горгосадминистрации создана рабочая группа для переговоров с Министерством иностранных дел по вопросу Пейзажной аллеи. Как сообщил «Главкому» источник в КГГА, в рабочую группу вошли, в частности, представители юридического управления, управлений земельных ресурсов, градостроительства и архитектуры.

По информации источника, в КГГА на данный момент рассматривают два варианта развития ситуации. Первый вариант - МИД добровольно отказывается от планов строительства дома на Пейзажке и получает от города другой участок под строительство. Рабочей группе поручено подготовить соответствующие предложения, которые могли бы устроить МИД и одновременно не являли собой угрозу историческому центру столицы.

Второй вариант городская власть готова реализовать в случае, если «мирные» переговоры с МИД зайдут по каким-то причинам в тупик. В таком случае КГГА намерена оспорить землеотвод в судебном порядке. Как отметил источник, юристы горгосадминистрации уже подготовили документы, дающие основание утверждать, что город суд выиграет. Источник также отметил, что для города первый вариант развития ситуации является более предпочтительным хотя бы потому, что позволяет решить вопрос с недопущением застройки Пейзажной аллеи в кратчайшие сроки.

Напомним: глава КГГА Александр Попов гарантировал киевлянам, что Пейзажная аллея не будет застроена. Об этом руководитель города сообщил в субботу во время общественной толоки на Пейзажной аллее. Общественность Киева, представители политических партий и городской власти объединились для защиты Пейзажной аллеи против застройщиков. Именно на Пейзажке, одном из культовых мест столицы, вознамерилось возвести многоэтажное здание для сотрудников Министерство иностранных дел.

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В субботу на месте, где планировалась стройка, киевляне высадили деревья. «Для нас Пейзажная аллея - историческая ценность. Киевляне много лет борются за нее, защищая от застройки. Мы стали на сторону жителей города в этой борьбе, и нам удалось остановить процесс строительства. Убежден, окончательно. Сегодня мы сделали очень важное дело: доказали, что хозяевами в городе были, есть и будут исключительно киевляне. Пусть эти деревья, посаженные жителями собственноручно, станут предупреждением всем тем, кто вынашивает планы варварской застройки исторической части Киева», – сказал Попов на толоке.

Попов также сообщил, что на любимой аллее киевлян установят камеры видео-наблюдения, чтобы своевременно отслеживать и прекращать любые преступные посягательства на эту территорию. Для того же, чтобы впредь не допустить посягательств застройщиков на исторические места столицы, Попов инициировал создание Общественного совета, в который войдут представители городской власти и инициативных групп киевлян, занимающихся сохранением исторического и культурного наследия столицы. Совет будет собираться ежемесячно и нарабатывать совместный план действий по защите и сохранению исторического лица Киева. Первое заседание совета состоится ориентировочно 7 апреля на Пейзажной аллее. Попов выразил уверенность, что до первого заседания совета столичная власть убедит МИД отказаться от строительства на Пейзажной аллее.