На выборах мэра Обухова "репетиция" будущих парламентских выборов

На выборах городского председателя Обухова Киевской области представители политической партии УДАР провоцируют конфликтные ситуации на избирательных участках.

Об этом УНИАН заявил руководитель штаба кандидата на должность мэра Александра ЛЕВЧЕНКО Юрий МОЛЧАНОВ.

Он заверяет, что «под видом проведения экзит-полов в большом количестве на участки прибывают неизвестные лица спортивного телосложения».

«Вызывает удивление, что экзит-пол они начали после обеда, а не с начала работы участков. Мы не исключаем, что результаты экзит-пола уже предварительно сфальсифицированы этой партией», - сказал Ю.МОЛЧАНОВ.

«Настоящая цель этих людей неизвестна, однако, ввиду такого количества неизвестных лиц, которые прибывают на участки, не исключаем давления на комиссии во время подсчета голосов», - подчеркнул руководитель штаба провластного кандидата.

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В свою очередь партия «УДАР» заявляет, что на выборах городского председателя Обухова Киевской области могут состояться фальсификации, которые искривят реальный выбор граждан.

В заявлении, переданном УНИАН, отмечается, что «власть делает все, чтобы обеспечить победу своего кандидата».

«Сегодня в Обухове власть использует старые «проверенные» технологии – так называемые «карусели». А представителей от «УДАРа», кандидат от которого является основным соперником провластного кандидата, пытаются не пустить на участок. И это при том, что до этого не зарегистрировали ни одного члена УИК от «УДАРа», – отметил заместитель председателя партии, председатель фракции «УДАР» в киевском облсовете Артур ПАЛАТНЫЙ.

По его словам, кроме применения «каруселей», сегодня в Обухове «пытаются сформировать общественное мнение, распространяя информацию о якобы давлении и угрозах провластному кандидату».

«Таким образом, власть пытается нивелировать огласку о фальсификациях на выборах мэра Обухова. Но мы надеемся, что международные наблюдатели, зарегистрированные на этих выборах, журналисты, которые освещают события в Обухове и представители общественности, не допустят воплощения в жизнь этого сценария властей – любой ценой провести своего кандидата на должность мэра», - сказано в заявлении.

А.ПАЛАТНЫЙ считает: «Происходящее сегодня в Обухове является разминкой и репетицией властей перед будущими парламентскими выборами».

Он сообщил, что в день выборов в городе устроили ярмарку, на которую прибывают автобусами люди из других городов. «Часть из них голосует, не имея регистрации», - сказал А.ПАЛАТНЫЙ.