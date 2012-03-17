КИУ: ревизия закона о выборах будет означать капитуляцию власти

Председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает, что попытка сделать ревизию законодательства относительно выборов народных депутатов является очень опасной, и если такое произойдет, можно будет смело заявлять о капитуляции власти еще до проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в субботу в Севастополе во время «круглого стола»: «Парламентские выборы 2012. Перспективы и возможности оппозиционных партий и общественных организаций».

«Сейчас очень много говорят о возможности изменений в законодательстве относительно выборов народных депутатов Украины. И если эти изменения состоятся, особенно в принципиальных моментах, то можно будет смело заявлять о капитуляции власти еще до проведения выборов», - сказал эксперт.

«Тогда это будет значить, что они понимают: за тем законом, за который они сами проголосовали, им выиграть проблематично. Потому сейчас очень важно не допустить ревизии данного закона, потому что это будет очень и очень опасно», - убежден А.ЧЕРНЕНКО.

В то же время, как отметил он, «уже по данному закону сегодня есть проблемы относительно избирательных округов, поскольку он четко не регулирует критерии к «нарезке» избирательных округов, лишь провозглашает, что ЦИК к такой-то дате может «нарезать» 225 округов. А каким образом, чем будет пользоваться ЦИК - никто не говорит».

По словам председателя КИУ, если брать в общеукраинском измерении, «то мы видим очень большую проблему, что в пределах данного закона можно из одних областей «забрать», другим «прибавить». Таким образом, до десяти округов можно «перебросить», например, из западных, центральных областей в южных и восточных». То есть, прибавил он, «данным законом округ можно просто разбить, разрезать (на два-три разных округов), тем самым, размыть среду сторонников тех или иных кандидатов, их электоральные базы».

«Можно от определенных кандидатов определить границы округов таким образом, чтобы, скажем, его предприятие, где он кандидат, имеет возможности админресурса, объединить в один округ. Закон это позволяет. Потому сейчас за этим активно следить КИУ», - прибавил эксперт.