Попов не собирается отдавать МИД Пейзажную аллею

Молодые деревья в сквере на Пейзажной аллее стали символом победы киевлян над бездумной застройкой города. Об этом, во время акции по защите одного из наиболее культовых уголков Киева заявил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. Несколько десятков саженцев будут расти здесь вместо высотки, возводить которую, на прошлой неделе разрешил суд, но запретила городская власть.

«Для нас Пейзажная аллея – историческая ценность. Киевляне много лет добывают ее в борьбе, защищают от застройки. Мы стали на сторону жителей города в этой борьбе и нам удалось остановить процесс строительства. Я убежден, что навсегда. Сегодня мы сделали очень важное дело – доказали, что хозяином в столице были, есть и будут исключительно киевляне. Пусть этот небольшой сквер, который был заложен жителями собственноручно, будет напоминанием всем тем, кто вынашивает планы варварской застройки исторической части Киева», – отметил председатель КГГА Александр Попов.

Глава горадминистрации призвал к участию в акции, инициированной киевлянами, представителей и исполнительной власти, и депутатского корпуса Киевсовета. Вслед за Александром Поповым к акции присоединились представители «Фронта змин», активисты партии «Удар» и другие общественные объединения, которые на протяжении последнего времени внимательно следили за течением событий вокруг Пейзажной аллеи, отмечает пресс-служба КГГА.

Чтобы защитить аллею от посягательств и в будущем, Александр Попов с понедельника намерен продолжить переговоры с представителями МИД, которые претендуют на этот участок. Им будет предложена достойная альтернатива. Председатель КГГА уверен – застройщик откажется от идеи строительства на Пейзажке.

Александр Попов также сообщил, что в сквере на любимой аллее киевлян установят камеры видео-наблюдения, чтобы своевременно отслеживать и прекращать любые преступные посягательства на эту территорию.