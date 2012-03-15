Независимым одесским газетам удалось отстоять себя

Хозяйственный суд Одесской области отказал в полном объеме в исковых требованиях, предъявленных коммунальным предприятием Одесского областного совета «Издательство «Черноморье» к редакции издания «Вечерняя Одесса».

Такое сообщение обнародовала сегодня газета.

Судья Александр ДЕМЕШИН исследовал документы, представленные истцом - издательством «Черноморье» в подтверждение задолженности в объеме 48 тыс. грн. редакции «Вечерней Одессы» за якобы неоплаченные коммунальные расходы и эксплуатационные услуги, и признал иск коммунального предприятия необоснованным.

«Вечерняя Одесса» предоставила доказательства, что все платежи оплачены своевременно и в полном объеме. Третья сторона в судебном разбирательстве – Одесский областной совет в лице представителя управления по имущественным вопросам – не смогла выдвинуть аргументированные возражения.

Как подчеркивается в сообщении издания, Хозяйственный суд уже дважды отказал КП «Издательство «Черноморье» в исковых требованиях к редакциям трех областных газет по взиманию надуманной задолженности. Накануне безосновательными был признан иск представителей областных властей к облгазете «Юг», а в пятницу, 16 марта, суду предстоит рассмотреть аналогичный иск в отношении газеты «Чорноморськi новини».

В свою очередь, журналистские коллективы редакций областных газет «Юг» и «Чорноморськi новини» направили иски к коммунальному предприятию «Издательство «Черноморье», в котором просят суд защитить их законные интересы - устранить препятствования со стороны предприятия облсовета «Издательство «Черноморье» на пользование редакционными помещениями.

«Вечерняя Одесса» напомнила, что ранее издательство уже «угрожало выселением» редакционным коллективам.

«Судебное рассмотрение данного спора в итоге дошло до такой стадии, что потребовало объединения исков газет «Чорноморськi новини» и «Юг» в одно производство, причем рассматривать дело теперь будут трое судей коллегиально», - указывается в сообщении «Вечерней Одессы».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля редакторы одесских СМИ Сергей БРАТЧУК (телеканал «Новая Одесса»), Иван МЕЛЬНИК (газета «Чорноморські новини»), Игорь СТОЛЯРОВ (интернет-газета «Взгляд из Одессы») и Ольга КОЛОГРЕВА (газета «Юг») распространили заявление о фактах ущемления властями свободы слова в регионе. В документе, переданном также иностранным дипломатам, сказано, что «судебные процессы, вызовы к следователю, угрозы, взятие штурмом помещений, давление на родственников - это реалии, с которыми все чаще сталкиваются работники неподконтрольных властям средств массовой информации и независимые журналисты Одесской области».

«В декабре 2011 года единственная украиноязычная областная газета «Чорноморські новини», которую власть, в лице председателя Одесской областной государственной администрации, в течение двух лет пытается уничтожить различными способами, и независимая облгазета «Юг» получили письма с подписью директора коммунального предприятия областного совета «Издательство «Черноморье» с угрозой выселения редакций из помещений, занимаемых на законных основаниях, что подтверждено решением суда, вступившим в силу еще в марте 2008 г.», - заявляют журналисты.

«В феврале 2012 года редакции, работающие в здании издательства, предстали перед угрозой прекращения работы из-за созданных «стараниями» того же КП «Издательство «Черноморье» неприемлемых для работы условий - были разморожены системы отопления, прекращена подача воды, парализована работа санузлов.

Сейчас в Хозяйственном суде Одесской области слушается пять дел, сторонами по которым выступают КП «Издательство «Черноморье» и редакции газет «Вечерняя Одесса», «Юг» и «Чорноморські новини», а третьим лицом - Одесский облсовет».