Евродепутат «по-христиански» просит Пшонку о встрече с Тимошенко

Председатель делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества «ЕС-Украина» Павел КОВАЛЬ просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ предоставить возможность евродепутатам встретиться с экс-главой украинского правительства Юлией ТИМОШЕНКО.

В письме, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, П.КОВАЛЬ отмечает, что встреча предоставила бы шанс увидеть условия, в которых Ю.ТИМОШЕНКО содержат.

По словам П.КОВАЛЯ, в состав делегации, которая могла бы посетить Ю.ТИМОШЕНКО в колонии, могут войти представители различных политических групп Европарламента.

О своих попытках организовать встречу евродепутатов с Ю.ТИМОШЕНКО П.КОВАЛЬ уведомил председателя Комиссии по иностранным делам Европарламента Эльмара БРОКА.

П.КОВАЛЬ призывает В.ПШОНКУ организовать такую встречу не только как председатель делегации, но также «в духе христианских ценностей, согласно которым, особенно нужно заботиться о ближних, оказавшихся в сложных условиях, в том числе лишенных свободы».