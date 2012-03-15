Депутаты выбирают нового Омбудсмана

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса о назначении нового Уполномоченного ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом рассмотрения данного вопроса председатель ВР Владимир ЛИТВИН напомнил, что на должность Омбудсмана было предложено две кандидатуры.

В частности, члены фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС подали кандидатуру сопредседателя Харьковской правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА, а представители фракции Партии регионов – кандидатуру Уполномоченного правительства Украины в Европейском суде по правам человека Валерии ЛУТКОВСКОЙ.

В.ЛИТВИН напомнил, что голосование за кандидатуру Омбудсмана является тайным - путем заполнения бюллетеней.

В свою очередь, представитель фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей САС обратился к В.ЛИТВИНУ с просьбой перед голосованием огласить всех народных депутатов, которые сегодня не принимают участие в пленарном заседании.

Председатель ВР дал поручение аппарату Верховной Рады подготовить такой список.

Кроме того, депутаты путем голосования должны определиться, будут ли в бюллетень для голосования внесены обе кандидатуры, поскольку Комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендовал парламенту поддержать на должность Омбудсмана кандидатуру Е.ЗАХАРОВА.