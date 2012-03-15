Верховная Рада перетрясла Счетную комиссию

Верховная Рада приняла постановление о внесении изменений в постановление ВР «О Счетной комиссии Верховной Рады Украины шестого созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 народных депутата из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено прекратить полномочия членов Счетной комиссии ВР Сергея ЛАРИНА и Александра ПЕКЛУШЕНКО, которые были членами фракции Партии регионов, но досрочно сложили полномочия народных депутатов в связи с работой в структурах исполнительной власти. Также с должности члена комиссии отозван Павел СУЛКОВСКИЙ (фракция Партии регионов).

В то же время, в состав Счетной комиссии от фракции Партии регионов избран Александр КОЗУБ, Александр КАСЯНЮК и Григорий МАНЬКОВСКИЙ.

При этом парламент не поддержал проект постановления, предложенный народным депутатом от "БЮТ-Батьківщини" Александром СТЕШЕНКО, об отзыве из состава комиссии Виталия БАРВИНЕНКО и Валерия ГАЦЬКО, поскольку на данное время они не являются членами фракции "БЮТ-Батьківщина", а входят в другие депутатские фракции и группы, в частности, В.ГАЦЬКО - в группу «Реформы ради будущего», а В.БАРВИНЕНКО – в состав фракции Партии регионов.

Но парламент данное решение не поддержал. За него проголосовал лишь 141 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале.