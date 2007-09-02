Янукович готов расписаться, где угодно

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов, Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что созыв очередной сессии Верховной Рады V созыва не несет угрозы дестабилизации ситуации в стране.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в воскресенье в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос , планируют ли депутаты от Партии регионов принимать участие в очередной сессии ВР.

«Никаких оснований не собираться нет. Главное, что это несет? Если представляет угрозу дестабилизации ситуации в стране - этого не нужно делать. Поэтому, я считаю, нужно очень взвешенно подойти к повестке дня», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра, «если есть необходимость собраться и рассмотреть важные для страны вопросы, в этом ничего нет плохого».

«Депутаты имеют полномочия и их никто не отменял согласно законам», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сейчас правительство разрабатывает проект государственного бюджета на 2008 год. «В любой форме его (бюджет – УНИАН) в парламенте нужно рассмотреть до 30 сентября – при участии Секретариата Президента, чтобы мы ощутили, что мы будем иметь в 2008 году», - отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что он «не хочет ходить вокруг вопроса об отмене неприкосновенности». «Мне это уже надоело. За мной все гоняются и задают вопросы, как-будто бы это накормит людей. Я готов расписаться, где угодно, что мы за отмену неприкосновенности и льгот для любых чиновников. Нет никаких вопросов! Давайте примем решение и не будем спекулировать по этому вопросу», - призвал В.ЯНУКОВИЧ.