Затулин увидел, что лидеры Украины и РФ все больше раздражают друг друга

В руководстве Украины и России растет раздражение друг другом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом директор института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН сказал в ходе «круглого стола» «Итоги выборов президента России. Ожидать ли перезагрузки российско-украинских отношений» в Москве.

«Мы как бы одномоментно на одних и тех же примерах делаем разные выводы. В украинской политической элите и руководстве Украины растет раздражение политикой России от непонимания ее руководством нужд Украины», - сказал К.ЗАТУЛИН.

По его словам, это раздражение проникает в средства массовой информации, которые усугубляют это своими комментариями и это чувство начинает проникать ниже в среду обывателей и простого население. В тоже время, украинцам, которые ищут ответ на вопрос почему они живут не так хорошо как хотелось бы и им подсказывают, что одна из причин заключается в том, что Россия закабалила Украину высокими ценами на газ, добавил он.

«Одновременно с этим в России, где не до такой степени зациклены на отношениях с Украиной, в российской политической элите во власти и оппозиции растет раздражение от Украины и поведения украинской политической элиты. Мы расходящимися курсами сейчас выстраиваемся», - подчеркнул К.ЗАТУЛИН.

При этом он уверен, что руководство РФ считает, что оно действует адекватно и правильно, а Украина, наоборот неправильно и надо продолжать в том же направлении.

«В Украине считают, что в России виноваты, и не идут на встречу. При том, что Киев пошел на встречу для Москвы в судьбоносных вопросах, например, в оставлении ЧФ РФ еще на 25 лет, а Россия нас не понимает и неправильно себя ведет», - пояснил директор института стран СНГ.

«Это очень тревожная ситуация, потому что не возникает общего понимания что происходит и общих предложения о выходе из этой ситуации. Все стоят в такой обороне своих позициях и не сдвигаются с них», - добавил он.

При этом К.ЗАТУЛИН отметил, что не считает, что после инаугурации Владимира ПУТИНА на следующий день произойдет перезагрузка украинско-российских отношений. По его словам, нужно нормализовать отношения между политическими классами. Для этого надо задействовать дипломатический, формальный и неформальный потенциал который существует в отношениях двух стран, добавил он.