Бердымухамедов хочет, чтобы украинские компании работали в Туркменистане

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден в перспективности работы украинских компаний с промышленным комплексом Туркменистана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он заявил во время встречи с представителями украинских деловых кругов, в которой он принял участие совместно с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

«Надеюсь, что эта встреча откроет новый этап в сотрудничестве украинских компаний с хозяйственным и промышленным комплексом Туркменистана», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул важность сотрудничества Украины с Туркменистаном. «Мы прекрасно понимаем, что сотрудничество с такими партнерами как Туркменистан для нас - большая ответственность и конкурентные возможности», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ обратил особое внимание на высказанные в ходе встречи предложения украинских производителей относительно создания совместных предприятий на территории Туркменистана. «Я думаю, это сотрудничество уже в ближайшие годы сделает технологический прорыв», - сказал он.

В свою очередь, Президент Туркменистана отметил важность развития стратегического сотрудничества между странами в долгосрочной перспективе. Он напомнил, что в Туркменистане сегодня работает много украинских компаний, которые очень хорошо себя зарекомендовали.

«Мы действительно хотим, чтобы украинские компании работали в Туркменистане», - сказал Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Представители украинских деловых кругов вручили президентам символический подарок в виде пары бокалов с изображениями карт Украины и Туркменистана как символа дружбы между государствами, отметили в пресс-службе.