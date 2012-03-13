Попов готовит чистки в КГГА

За два месяца штат аппарата Киевской горгосадминистрации планируется сократить на 10%, то есть на 200 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель КГГА Александр ПОПОВ, информируя о планах сокращения чиновнического аппарата КГГА и налаживания более эффективной работы власти столицы.

А.ПОПОВ напомнил, что два года назад, когда он пришел на должность председателя КГГА, состоялись первые изменения в структуре руководства города, и этот процесс будет продолжен.

Проект решения Киевсовета об очередном этапе сокращения численности аппарата КГГА, по его словам, подготовлен и будет рассмотрен на заседании городского совета 15 марта.

А.ПОПОВ выразил надежду, что данный проект будет поддержан депутатами.

Он информировал, что два года назад штат КГГА составлял 2460 чел., а на сегодняшний день это 2200 чел.

Как отметил А.ПОПОВ, после реализации управленческой реформы в столице, в КГГА останется 1818 человек.

В 2013 году, когда будет введено электронное управление, планируется осуществить еще одно сокращение аппарата КГГА.

А.ПОПОВ сообщил, что предусматривается, в частности в два раза сократить численность структурных подразделений КГГА. Если на сегодняшний день существует 39 юридических лиц, то через два месяца, а именно – по состоянию на 1 июня, их планируется оставить только 20. Предлагается на 73 единицы сократить руководящий состав КГГА, а именно - руководителей отделов, их заместителей и других.

А.ПОПОВ подчеркнул, что треть всего сокращения – это уменьшение именно руководящего состава.

По информации председателя КГГА, ожидается, что такая оптимизация структуры госадминистрации сэкономит городу 15 млн. грн.

А.ПОПОВ обратил внимание на то, что в этом году эффект от сокращения будет малозаметным, и его почувствовать можно будет только в следующем году. Он объяснил, что в этом году КГГА придется осуществить определенные выплаты людям, попавшим под сокращение.

Вместе с тем, А.ПОПОВ сообщил, что большое внимание будет уделять городская власть пожеланиям и замечаниям жителей столицы, которые обращаются через Call-центр, поэтому его роль будет усилена.

Также он отметил, что рассчитывает на сотрудничество с органами самоорганизации населения и на большее взаимодействие с общественными организациями.

Таким образом, по словам А.ПОПОВА, оптимизация власти в столице и более тесное общение с киевлянами должны привести к положительным изменениям.

По словам председателя КГГА, с одной стороны, произойдет сокращение чиновников, а с другой – город получит более эффективную власть, больше порядка в городе, экономию бюджетных средств.

О.ПОПОВ отказался назвать фамилии руководителей, которые, скорее всего, попадут под сокращение, объяснив, что не хочет их травмировать, поскольку им еще работать. Но при этом он признался, что сокращение коснется и начальников некоторых управлений КГГА.

Также А.ПОПОВ сообщил, что не предусматривается уменьшение количество заместителей председателя КГГА. Он напомнил, что два года назад их было 18, а теперь 6, и это количество он считает оптимальным.

Как отметил А.ПОПОВ, каждый из его нынешних заместителей имеет большой объем работы и большую ответственность. По его мнению, уменьшение количества его заместителей приведет к негативным моментам в управленческом плане. Потому он готов отстаивать нынешнее их количество перед Кабмином.