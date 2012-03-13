Янукович ускорит скорую

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает ограничить время доезда скорой помощи к людям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего».

Президент сообщил, что планирует внести на рассмотрение парламента законопроект, касающийся предоставления экстренной медицинской помощи с целью приведения ее к европейским нормам. Так предлагается, чтобы в городе норматив доезда «скорой» к пациенту составлял 10 минут и 20 минут - в селе. При этом предлагается ввести ответственность за нарушение этих часовых нормативов.