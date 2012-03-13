Янукович поздравил коллектив газеты «Известия» с 95-летием издания
15:04, 13 марта 2012Политика
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Глава государства пожелал газете «и дальше идти по намеченному пути, продолжать диалог и нести хорошие известия».
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил коллектив газеты «Известия» с 95-летием издания.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю коллектив «Известий» с 95-летием вашего издания, - отмечает В.ЯНУКОВИЧ в поздравлении. - Это значительное событие свидетельствует об уникальных, доверительных отношениях газеты с обществом, журналистов с читателями».
Глава государства пожелал газете «и дальше идти по намеченному пути, продолжать диалог и нести хорошие известия».
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