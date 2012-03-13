Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил коллектив газеты «Известия» с 95-летием издания.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю коллектив «Известий» с 95-летием вашего издания, - отмечает В.ЯНУКОВИЧ в поздравлении. - Это значительное событие свидетельствует об уникальных, доверительных отношениях газеты с обществом, журналистов с читателями».

Глава государства пожелал газете «и дальше идти по намеченному пути, продолжать диалог и нести хорошие известия».