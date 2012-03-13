Оппозиция заблокировала трибуну ВР

Фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против рассмотрения законопроектов о реформировании нефтегазового комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о рассмотрении законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.

После этого оппозиционные фракции заблокировали трибуну парламента. Депутаты выкрикивают: «Позор!» и «Банду долой!».