Оппозиция заблокировала трибуну ВР
13:56, 13 марта 2012Политика
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Протестуя против рассмотрения законопроектов относительно реформирования нефтегазового комплекса
Депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» блокируют трибуну в зале заседаний ВР
Фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против рассмотрения законопроектов о реформировании нефтегазового комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о рассмотрении законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.
После этого оппозиционные фракции заблокировали трибуну парламента. Депутаты выкрикивают: «Позор!» и «Банду долой!».
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