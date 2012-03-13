ВР приняла Таможенный кодекс Украины

Верховная Рада приняла доработанный Таможенный кодекс Украины, учтя предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция «БЮТ-Батьківщина». Из фракции НУ-НС за доработанный Таможенный кодекс проголосовали лишь 6 народных депутатов.

Как известно, Таможенный кодекс был принят ВР 3 ноября 2011 года. Но Президент применил вето к данному закону, и вернул его со своими предложениями в парламент Украины.

Президент отмечал, что статьей 408 Таможенного кодекса, поступившего ему на подпись, устанавливалось новое необходимое условие для получения разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности – наличие у предприятия договора финансовой гарантии выполнения обязательств таможенного брокера в пользу государственного бюджета. При этом предусматривалось, что размер суммы финансовой гарантии не может быть меньше 300 тыс. евро. В.ЯНУКОВИЧ считает такую норму нецелесообразной.

Президент предложил предусмотреть, что на осуществление таможенной брокерской деятельности выдаются лицензии. При этом определить виды деятельности, на которые предоставляются разрешения, а предприятия, получившие такие разрешения, включаются в соответствующие реестры, которые ведутся центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере государственного таможенного дела. Также предусмотрено, что лицензия на осуществление таможенной брокерской деятельности выдается в порядке и на условиях, определенных Законом "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности".

Также Президент Украины предложил, чтобы порядок и критерии оценки сведений, заявленных предприятием для получения статуса уполномоченного экономического оператора, определялись центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере финансов. Президент Украины отметил, что требования относительно безубыточности деятельности банков и относительно наличия представителей во всех пунктах пропуска через государственную границу Украины приведут к нарушению конституционных гарантий права на предпринимательскую деятельность, и поэтому должны быть изъяты из Кодекса.

Также Президент Украины предложил сохранить действующий механизм выдачи сертификатов о происхождении товара из Украины.

Статьей 212 Таможенного кодекса Украины, который подавался на подпись, предусмотрено, что таможенное оформление рыбной продукции, произведенной украинскими судами в пределах Азово-Черноморского бассейна, осуществляется с предоставлением таможенной декларации. Президент предложил воздержаться от введения предоставления таможенной декларации при таможенном оформлении такой рыбной продукции.

Также предусмотрено, что во время определения таможенной стоимости импортируемых носителей информации, содержащих программное обеспечение для оборудования по обработке данных, учитывается лишь стоимость носителя информации при условии выделения из цены, которая была фактически оплачена или подлежит оплате за оцениваемые товары, стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя. Сведения относительно стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя должны базироваться на документально подтвержденных данных.

Таможенным кодексом предусмотрено, что проценты, которые начисляются по финансовым соглашениям (например, соглашениям финансового лизинга), которые заключены покупателем и касаются купли импортированных товаров, не будут рассматриваться как часть таможенной стоимости при условии, что: проценты выделены из цены, которая была фактически оплачена или подлежит оплате за товары; положения относительно финансирования заключены в письменной форме; покупатель может продемонстрировать, что: такие товары фактически проданы по цене, задекларированной как цена, что была фактически оплачена или подлежит оплате; процентная ставка не превышает уровня ставок, которые обычно применяются в стране, где и когда такое финансирование было предоставлено.

Эти положения применяются независимо от того, было ли финансирование предоставлено именно продавцом, банком или другим физическим или юридическим лицом. Они также будут применяться, если товары будут оцениваться по методу иному, чем метод по цене договора (контракта).

Таможенным кодексом Украины предусмотрено, что Таможенный орган может отказать в таможенном оформлении товаров по заявленной декларантом таможенной стоимости исключительно при наличии обоснованных оснований. Определены такие основания.

В соответствии с Таможенным кодексом, решение о коррекции заявленной таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта, принимается таможенным органом в письменной форме во время осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости этих товаров как до, так и после их выпуска, если таможенным органом установлено, что заявлены неполные и/или недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе неверно определена таможенная стоимость товаров.

Кодексом предусмотрено, что предоставление таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей является обязательным при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Украины и при их перемещении по территории Украины проходящим и внутренним транзитом.

Таможенным кодексом предусмотрено, что товары (кроме товаров для реализации или использования с целью, непосредственно не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности), которые ввозятся на таможенную территорию Украины на срок не меньше трех лет иностранными инвесторами в соответствии с Законом Украины "О режиме иностранного инвестирования" с целью инвестирования на основании зарегистрированных договоров (контрактов) или как взнос иностранного инвестора в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями, освобождаются от уплаты ввозной пошлины. При отчуждении таких товаров ранее трех лет с момента зачисления их на баланс ввозная пошлина платится на общих основаниях.

Также ВР сегодня приняла доработанный Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Таможенного кодекса Украины», учтя предложения Президента Украины. За данное решение проголосовали 264 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.