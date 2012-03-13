Янукович сыплет комплиментами Бердымухамедову

Украина и Туркменистан увеличили товарооборот за год более чем втрое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече сегодня в Киеве со своим туркменским коллегой Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВЫМ.

По словам Президента Украины, в 2011 году по сравнению с 2010-м товарооборот между двумя странами увеличился втрое и составил 1 млрд. 200 млн. долларов.

«Практически Туркменистан стал нашим стратегическим партнером в торгово-экономических отношениях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что страны очень многое объединяет, и это способствует развитию взаимовыгодных отношений, в том числе в экономической сфере.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украину и Туркменистан объединяет не только история, но и подходы к развитию государств и тот факт, что Украина и Туркменистан являются внеблоковыми государствами.

В начале встречи В.ЯНУКОВИЧ отметил, что визит Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВА является знаковым для Украины.

Он подчеркнул, что в Украине ценят тот факт, что «свой второй визит после блестящей победы на выборах» Президент Туркменистана осуществил именно в Украину.

«Для нас это очень большая честь. И я бы хотел в очередной раз поздравить Вас, и прежде всего туркменский народ, с этим мудрым решением. Победа на выборах – это победа, которая говорит о том, что мудрость туркменского народа побеждает все», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.