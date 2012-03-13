В Верховную Раду зайшли два новичка

Борис БИЛАШ, который прошел в Верховную Раду по списку Партии регионов, принес присягу народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая церемония прошла сегодня на заседании парламента.

Также принес присягу народного депутата Украины Евгений ТАЛЫШЕВ, прошедший по списку «Нашей Украины – Народной самообороны».

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами Е.ТАЛЫШЕВА и Б.БИЛАША вместо Владислава КАСЬКИВА и Алексея ЛЕЛЮКА, полномочия которых Верховная Рада досрочно прекратила 23 февраля 2012 года.