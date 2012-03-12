Иванющенко думает, что его «заказали»

Народный депутат Украины Юрий ИВАНЮЩЕНКО (фракция Партии регионов) опровергает факт выезда из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины, опровергая информацию, обнародованную журналом «Forbes», в которой речь шла о том, что в связи с решением Шевченковского райсуда Киева от 7 февраля 2012 года, разрешившим налоговым органам проверить счета предприятий, с которыми якобы связан Ю.ИВАНЮЩЕНКО, депутат покинул Украину.

В пресс-службе парламентария отмечают, что Ю.ИВАНЮЩЕНКО «не имеет никакого отношения ни к предприятиям, указанным в этом решении, ни к их хозяйственной деятельности». «Нам не известна какая-либо информация относительно уголовных дел, в рамках которых, вероятно, принято вышеуказанное судебное решение, поскольку ни одно из них никак не касается Ю.ИВАНЮЩЕНКО”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе считают, что в подобных публикациях есть “признаки политического заказа”, но при этом не уточняется, кто может быть заказчиками.