Иванющенко думает, что его «заказали»
Народный депутат Юрий Иванющенко опровергает факт выезда из Украины
Народный депутат Украины Юрий ИВАНЮЩЕНКО (фракция Партии регионов) опровергает факт выезда из Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины, опровергая информацию, обнародованную журналом «Forbes», в которой речь шла о том, что в связи с решением Шевченковского райсуда Киева от 7 февраля 2012 года, разрешившим налоговым органам проверить счета предприятий, с которыми якобы связан Ю.ИВАНЮЩЕНКО, депутат покинул Украину.
В пресс-службе парламентария отмечают, что Ю.ИВАНЮЩЕНКО «не имеет никакого отношения ни к предприятиям, указанным в этом решении, ни к их хозяйственной деятельности». «Нам не известна какая-либо информация относительно уголовных дел, в рамках которых, вероятно, принято вышеуказанное судебное решение, поскольку ни одно из них никак не касается Ю.ИВАНЮЩЕНКО”, - говорится в сообщении.
В пресс-службе считают, что в подобных публикациях есть “признаки политического заказа”, но при этом не уточняется, кто может быть заказчиками.