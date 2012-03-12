Генсек Совета Европы обеспокоен состоянием здоровья Тимошенко

Генеральный секретарь Совета Европы Торбойрн ЯГЛЕНД обеспокоен условиями обращения с заключенными в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Европы, об этом он заявил сегодня, комментируя предварительное заключение Комитета по предотвращению пыток и негуманного или деградирующего обращения или наказания Совета Европы, по итогам визита в Украину в конце 2011 года.

“Это предварительное заключение определяет перечень проблем, касающихся условий заключения в Украине, и я верю, что власти примут необходимые меры немедленно”, - сказал Т.ЯГЛЕНД.

При этом Генеральный секретарь Совета Европы выразил особую обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что Европейский суд по правам человека решил в срочном порядке рассмотреть жалобу Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я принял к сведению заявление украинской власти, что Украина, конечно, исполнит решение суда. В то же время, я хочу подчеркнуть, что это ответственность украинской власти – обеспечить, чтобы с госпожой ТИМОШЕНКО вели себя должным образом и в соответствии с обязательствами Украины перед Советом Европы”, - подчеркнул Т.ЯГЛЕНД.

Как сообщал УНИАН, делегация Комитета по предотвращению пыток Совета Европы посетила Украину 29 ноября – 6 декабря 2011 года. В ходе визита делегация, в частности, изучила условия содержания ряда оппозиционных лидеров, в том числе Ю.ТИМОШЕНКО, бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и бывшего врио министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

Сегодня комитет по запросу Украины обнародовал предварительное заключение по итогам своего визита.