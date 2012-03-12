Киевская власть увеличит финансирование социальных программ. Об этом сегодня во время расширенного аппаратного совещания с заместителями, главами районов, руководителями управлений и коммунальных предприятий столицы сообщил председатель КГГА Александр Попов.

«На прошлой неделе, во время заседания Кабинета Министров, Президент Украины Виктор Янукович представил программу решения социальных проблем. Согласно ей значительная категория социально незащищенных слоев населения получит дополнительные финансовые ресурсы. Это касается всех направлений - пенсионного обеспечения, строительства доступного жилья, материальной помощи и выплат вкладчикам «Сбербанка». Как подчеркнул Президент Украины, такие инициативы стали возможными благодаря положительной тенденции в развитии экономики страны. Бесспорно, в этом есть и заслуга Киева, который последние два года демонстрирует значительный прорыв в росте экономических показателей», - цитирует главу КГГА пресс-служба КГГА.

Он добавил, что ВВП Украины в 2010 году был увеличен на 4,2%, а в 2011 году экономический рост достиг 5,3%.

«Учитывая внедрение общегосударственной социальной программы, столичные социальные службы должны в кратчайшие сроки подготовить предложения по финансированию соответствующих городских программ, посчитать дополнительные расходы. При корректировке государственного бюджета эти суммы будут учтены», - добавил Александр Попов.