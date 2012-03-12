Янукович уверяет, что он не популист

Социальные инициативы президента Виктора Януковича базируются на стабильном росте экономики Украины.

Об этом он сказал в интервью каналу "1 +1", показанном в воскресенье.

Янукович заверил, что провозглашенные инициативы не являются популизмом.

"Экономический рост, который был два года подряд - 2010 год - 4,2%, прошлый год - 5,3%, создал фундамент, на котором сейчас фактически базируется эта социальная программа, которую я провозгласил. Этот год, мы видим, что динамика сохраняется", - сказал президент.

Он напомнил, что одним из приоритетов программы социальных инициатив является строительство доступного жилья.

"Мы сейчас создаем условия, при которых каждый человек будет иметь очень выгодный кредит. Во-первых, на 10-15 лет. Во-вторых, эта кредитная ставка будет 2-3%. А разница будет погашать бюджет", - сказал он.

Украинская правда