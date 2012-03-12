Янукович поздравил Рауля Кастро

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Рауля КАСТРО с 20-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Куба.

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении говорится: «Приятно отметить, что за этот период нашим дружественным странам удалось сформировать крепкую договорно-правовую базу двусторонних взаимоотношений, достичь весомых успехов в сотрудничестве в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций.

Сегодня, когда развитие украинско-кубинских отношений вышло на качественно новый уровень, в том числе благодаря нашим договоренностям во время моего государственного визита в Вашу страну в октябре 2011 года, хочу отметить, что Украина заинтересована в дальнейшей активизации политического диалога и углублении сотрудничества, в частности по реализации совместных проектов, в первую очередь в сферах машиностроения, фармацевтики, медицины, железнодорожного транспорта и химической промышленности».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Р.КАСТРО успехов в государственной деятельности, а кубинскому народу - мира и процветания.